В Великобритании зафиксировали самый высокий с февраля суточный прирост заражений коронавирусом

Ученые призывают Великобританию отказаться от отмены карантина 21 июня.

В Великобритании в пятницу, 11 июня, зафиксировали 8125 новых случаев заболевания COVID-19. Это самый высокий показатель в стране с 26 февраля.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что от осложнений коронавируса умерли еще 17 британцев. В связи с увеличением заболеваемости Британская медицинская ассоциация (BMA) призвала правительство отложить запланированную на 21 июня отмену карантина.

Между тем еще 201 607 человек получили первую дозу COVID-вакцины, а 308 038 пациентов сделали вторую прививку.

В общем 41 088 485 жителям Великобритании ввели хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, а 29 165 140 граждан считаются полностью вакцинированными.

Ранее ученые также призвали правительство Великобритании ускорить введение второй дозы вакцины от COVID-19 и отложить решение об отмене ограничений с 21 июня.

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Они утверждали, что впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса "B.1.617.2" продолжает распространяться по всей стране, вызывая увеличение количества случаев заболевания.

По данным Института Wellcome Sanger, "индийский" штамм коронавируса уже распространился по всей Англии. Если сначала "горячими точками" считали Болтон, а также Блэкберн и Дарвен, то уже до 22 мая этот вариант вируса появился в таких отдаленных районах, как Бэйбер, Уиком и Корнуолл.

Еще в феврале британский премьер-министр Борис Джонсон представил четырехэтапный план выхода Англии из локдауна. Предполагалось, что все законодательные ограничения социальных контактов будут сняты с 21 июня 2021 года. Недавно сообщалось, что в Великобритании количество случаев так называемого "индийского" штамма COVID-19 "B.1.617.2" за неделю увеличилось более чем в два раза.

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