В Великобритании зафиксировали третий случай заболевания штаммом "Омикрон"

В Великобритании зафиксировали третий случай заболевания штаммом "Омикрон"

Болезнь обнаружили в Лондоне у человека, который путешествовал по Южной Африке.

В Великобритании зафиксировали третий случай заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом пишет BBC News со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании.

Болезнь обнаружили в Лондоне у человека, который путешествовал по Южной Африке. При этом сообщается, что зараженный уже покинул Великобританию.

В ведомстве добавили, что ожидают выявление новых случаев заболевания штаммом "Омикрон" в ближайшие дни.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон" как вызывающий беспокойство. Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября органами здравоохранения в странах Южной Африки. Количество случаев обнаружения этого варианта у больных COVID-19 увеличивается.

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