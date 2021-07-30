В Великобритании заявили об угрозе уничтожения спутников в космосе со стороны России и Китая

В Великобритании заявили об угрозе уничтожения спутников в космосе со стороны России и Китая

Вигстон считает, что будущий конфликт может перейти в космос.

Деятельность Российской Федерации и Китайской Народной Республики в космосе создает ежедневные угрозы.

Об этом со ссылкой на заявление начальника штаба ВВС Великобритании Майкла Вигстона сообщает The Telegraph.

По словам главного маршала авиации Королевских воздушных сил, Москва и Пекин ежедневно участвуют в "сомнительной" деятельности, в частности в полетах спутников в непосредственной близости от других, а также в "более опасной деятельности", которая может уничтожить другие спутники.

Также читайте США и Великобритания обвинили Россию в испытании космического оружия

Кроме того, Россия и Китай собирают разведданные. Вигстон указал на то, что "безрассудное" поведение двух стран наблюдается "несколько раз в год".

Так, за последний год Россия развернула партию спутников, "которые, как мы можем описать, обладают свойством оружия, и они сделали маневр, который, как мы говорим, мог быть сделан только для умышленного уничтожения другого спутника".

Между тем, говорит начальник штаба Королевских ВВС, Китай продолжает "разрабатывать противоспутниковые технологии".

"Будущий конфликт может начаться не в космосе, но я не сомневаюсь, что он очень быстро перейдет в космос и может быть выигран или проигран (там. — Ред.)", — высказался Вигстон, добавив, что к этому нужно быть готовыми.

Ранее США и Великобритания обвинили Россию в проведении на околоземной орбите испытаний противоспутникового оружия.

США и Великобритания обвинили РФ в использовании истребителя спутников

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку