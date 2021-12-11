В Великобритании женщина накормила обезьяну кокаином, а затем пыталась смыть в унитаз.

Женщина постоянно подвергала животное опасности, поэтому животное находилось в подавленном состоянии.

Жительница Уэльса (Великобритания) Вики Холланд была приговорена к условному сроку за жестокое обращение с животными. Женщина накормила обезьяну кокаином, а затем пыталась смыть в унитаз.

Об этом сообщает королевское общество защиты животных RSPCA.

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Холланд признала вину в трех нарушениях "Закона о защите животных".

В Сети были опубликованы ролики, на которых запечатлены издевательства над обезьяной.

Женщина постоянно подвергала животное опасности, поэтому оно находилось в подавленном состоянии.

На одном видео британка пытается смыть животное в унитаз.

В другом ролике женщина кормит обезьяну белым порошком.

скриншот с видео

Кроме того, на видео видно, как собака Холланд гоняется за обезьяной.

На суде британка признала, что ей вообще не стоило заводить животное.

Напомним, в Киеве на Дорогожичах женщина оставила собаку в парке и уехала из Украины. Рядом с псом лежали его игрушки и записка: "Джек – хороший квартирный сторож. Я одинока и еду в Польшу на заработки, поэтому должна его оставить". Сейчас Джеку ищут хозяев.

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