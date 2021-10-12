В Великобритании женщина не смогла попасть к стоматологу и вырвала себе 11 зубов

В Великобритании женщина не смогла попасть к стоматологу и вырвала себе 11 зубов

Женщина не могла нормально жевать и чувствовала постоянную боль.

В Великобритании женщина самостоятельно вырвала себе зубы из-за того, что закрыли бесплатную стоматологическую клинику.

Об этом сообщает BBC.

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Даниэль рассказала, что ей пришлось вырвать себе 11 зубов за последние два года после того, как закрылась местная клиника Национальной службы здравоохранения.

"Никакой помощи не было. Наш стоматолог закрылся шесть лет назад, и мне с детьми больше не к кому обратиться", — рассказала женщина.

Она объяснила, что у нее была страховка национальной службы, однако она не смогла попасть на бесплатный прием ни в какую другую клинику в городе, везде предлагали только платные услуги.

Она также добавила, что проблемы с зубами начались у нее в последние два года. Женщина не могла нормально жевать и чувствовала постоянную боль.

В последние годы многие стоматологи в Великобритании отказываются работать в Национальной службе здравоохранения и переходят к частной практике. Они объясняют это необходимостью платить достойные зарплаты сотрудникам и своевременно обновлять технику. Серьезный удар по бесплатной стоматологии также нанесла эпидемия COVID-19.

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