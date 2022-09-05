В Великобритании женщина родила близнецов с разным цветом кожи

Их особенность в том, что у них разный цвет кожи.

Об этом говорит Daily Mail.

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Белая мать, чей партнер наполовину ямайец, поражена рождением близнецов Айона и Азир с совершенно разным оттенком кожи. 29-летняя Шантель Бротон утверждает, что ее регулярно спрашивают, действительно ли оба ребенка ее. По словам женщины, близнецы не слишком отличались друг от друга во время рождения, но через несколько недель цвет кожи Азиры становился темнее и темнее.

Сама Шантель Бротон – представительница смешанной расы. По материнской линии у нее есть дедушка из Нигерии. Родители 29-летнего отца мальчика и девочки имеют шотландское и ямайское происхождение.

Сейчас братику и сестричке уже 4 месяца, они имеют разные характеры и по-разному выглядят. Такие рождения столь редки, что эксперты-генетики раньше оценивали их как один случай на миллион.

Напомним, недавно победительница "Евровидения-2016" Джамала записала новый трек с рэпером Freel, получившим название "Когда закончатся войны". Артистка рассказала, как родилась идея создания композиции.

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