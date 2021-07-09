В Великобритании женщина родила крупного ребенка: как выглядит малыш

В Великобритании женщина родила крупного ребенка: как выглядит малыш

После рождения медики взвешивали ребенка несколько раз.

33-летняя Джейд Байер из Великобритании стала мамой. Сразу после родов ее ребенок установил рекорд.

Об этом пишет издание Metro.

Новорожденный мальчик по имени Ронни-Джей Фьютрелл стал самым большим ребенком Великобритании за последние 20 лет. Его вес после рождения составлял более пяти килограммов.

Мать признается, что во время беременности думала, что родит двойню. Ее живот стал очень большим еще на первых месяцах беременности.

После рождения малыша акушеры взвешивали его несколько раз на разных весах. Медики не поверили и думали, что веса неисправны.

Отмечается, что средний вес новорожденных составляет 3,5 кг.

Ранее стало известно, что британка родила ребенка на парковке, не зная, что находилась в положении.

А в Великобритании 11-летняя девочка стала мамой. Эта новость шокировала ее родителей.

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