В Вене обнаружили утерянную картину Густава Климта: ее стоимость шокирует

Стоимость картины оценивают более чем в 54 миллиона долларов (более 2 млрд гривен).

В Вене была обнаружена картина австрийского художника Густава Климта "Портрет фройляйн Лизер", которую считали потерянной почти 100 лет. Ее стоимость оценивается более чем в 50 миллионов евро.

Об этом пишет BBC.

Картина принадлежала еврейской семье в Австрии, на публике ее видели в последний раз в 1925 году. Что было с ней дальше — неизвестно, однако с 1960-х годов "Портретом фройляйн Лизер" владела семья нынешних владельцев.

Существование портрета документировано в каталогах картин Густава Климта, но о нем эксперты знали только по черно-белой фотографии. Теперь впервые все могут увидеть яркие цвета творения австрийского художника в поздние годы его творчества.

На портрете изображена, скорее всего, дочь промышленного магната Адольфа Лизера Маргарет Констанс или другие его дочери. Семья Лизер принадлежала к кругу богатого высшего класса венского общества, среди которого Климт находил своих покровителей и клиентов.

Аукционный дом Im Kinsky оценил стоимость портрета более чем в $54 миллиона и назвал то, что ее нашли, сенсацией.

Портерт появится на аукционе 24 апреля от имени владельцев и правопреемников семьи Лизер.

Напомним, в Италии на международной конференции в городе Пергола эксперты заявили, что обнаружили новую картину художника Рафаэля Санти.

Читайте также: