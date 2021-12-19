В Вене тысячи человек зажгли свечи в память о жертвах коронавируса: фото, видео

В Вене тысячи человек зажгли свечи в память о жертвах коронавируса: фото, видео

Память о жертвах коронавируса также почтили минутой молчания.

В Австрии в воскресенье, 19 декабря, тысячи жителей Вены приняли участие в акции "Море огней", почтив память более 13 тысяч австрийцев, умерших в результате пандемии COVID-19.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие более 30 тысяч человек, которые устроили цепочку и зажгли более 13 тысяч свечей (по одной на каждого погибшего). Память о жертвах коронавируса также почтили минутой молчания.

Те, кто не смог принять участие в акции, присоединились к инициативе дистанционно и зажгли свечу на подоконнике, чем поделились в соцсетях с хештегом #YesWeCare.

Так жители бельгийской столицы, в частности, продемонстрировали солидарность с медицинскими работниками.

Thanks to heroes of frontline... Thousands Candles in the night — a sea of lights in Vienna — Memory... 13.462 deaths... #yeswecare #lichtermeer #vienna pic.twitter.com/JzFfktrytO — Anita Kattinger (@AnitaKattinger) December 19, 2021

Заметим, что в субботу в стране прошли очередные протесты против карантинных ограничений, введенных правительством для борьбы с COVID-19, а также против обязательной вакцинации.

Между тем, тысячи мирных демонстрантов в третий раз вышли на улицы Брюсселя в знак протеста против жестких ограничений, введенных правительством на фоне распространения нового штамма COVID-19 "Омикрон".

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