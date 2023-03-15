В Вене ужесточаются меры безопасности – возможны террористические акты в церквях

В Вене – столице Австрии, усилят патрулирование и количество правоохранителей на улицах города из-за возможных террористических актов исламистов в церквях.

Об этом пишет SkyNews.

Представители полиции в Вене подтвердили, что на улицах столицы будет больше вооруженных полицейских после того, как разведка предположила, что исламисты планировали террористическое нападение на церкви.

"Существует неспецифическая угроза нападения на церкви", – написала в Twitter полиция австрийской столицы.

"Если будет существовать конкретная опасность для населения в конкретном месте, полиция Вены немедленно предупредит об этом всем доступным каналам", — подчеркнули в полиции.

Разведка Австрии получила информацию о том, что "планируется нападение по исламистскому мотиву".

"Вооруженные полицейские в бронежилетах и шлемах будут заметнее, а также будут проверять дорожное движение", — сообщил представитель полиции.

Представитель Венской архиепархии сказал, что церкви будут оставаться открытыми "пока", поскольку полиция сообщила им, что это "общая угроза" и "непосредственной опасности для католиков нет".

Напомним, в Германии мужчина взял в заложники людей в аптеке, полиция штурмом задержала злоумышленника.

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