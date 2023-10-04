В Венеции с моста упал автобус, погиб по меньшей мере 21 человек: среди пассажиров могли быть украинцы

По словам мэра Венеции, на месте ДТП нашли украинские паспорта.

Возле Венеции произошло ужасное ДТП: автобус упал с эстакады, с 10-метровой высоты на железнодорожный путь, и загорелся.

Об этом передает ANSA.

По данным местных властей, известно по меньшей мере о 21 погибшем. Среди них двое детей. 12 человек получили ранения и по меньшей мере 4 пропали без вести. Есть опасения, что количество погибших может возрасти.

На место аварии работали пожарные и медики. "Очень много смертей, очень много" – это первые слова пожарного, на несколько минут покинувшего место аварии.

В автобусе нашли украинские паспорта

Как передает Sky News, мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что на месте происшествия обнаружили украинские паспорта.

"Несколько погибших были иностранцами, мы обнаружили украинские паспорта", — сказал он.

Мэр назвал инцидент "ужасающей трагедией".

"Я немедленно приказал городу объявить траур в память о многих жертвах, которые были в разбитом автобусе. Апокалиптическая сцена, нет слов", — написал он в соцсетях.

ДТП в Венеции/Фото Luigi Brugnaro

"В автобусе на момент аварии находились туристы разных национальностей", — добавили в итальянской полиции.

В МИД Украины пока не комментировали инцидент и не подтвердили, действительно ли среди пассажиров автобуса были украинцы.