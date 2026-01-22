В Венесуэле освободили трех украинцев, которых удерживали незаконно

Граждане Украины, которых незаконно удерживали в Венесуэле

Реклама

Три гражданина Украины, которых незаконно удерживали в Венесуэле, наконец освобождены. Сейчас они находятся в безопасности и направляются к своим семьям.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Три гражданина Украины, которых незаконно удерживали в Венесуэле, освобождены. Сейчас они находятся в безопасности и направляются к воссоединению со своими семьями», — говорится в заметке главы украинского МИД.

Реклама

Он уточнил, что освободить граждан удалось благодаря скоординированным усилиям украинских дипломатов, при поддержке США и партнеров из Европы.

Сибига поблагодарил всех, кто присоединился к освобождению украинцев.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы граждане Украины, где бы они ни находились, чувствовали поддержку и защиту своего государства», — добавил министр.

К слову, после операции США в Венесуэле с захватом тамошнего диктатора Николаса Мадуро Сибига сделал заявление. По его словам, Украина не признает легитимность режима Мадуро из-за фальсификации выборов, насилия и уничтожения демократии. Он отметил, что венесуэльский диктатор нарушил все принципы международного права, поэтому Киев поддерживает право народа страны на свободную жизнь без пыток и угнетения, предоставляя приоритет интересам граждан и человеческому достоинству.