В Венесуэле после мощных землетрясений разрушены почти 59 тысяч зданий - The Guardian

Землетрясение в Венесуэле / © Associated Press

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В результате серии разрушительных землетрясений в Венесуэле уничтожено или серьезно повреждено более 58 тысяч зданий, а количество жертв продолжает расти.

По данным британского издания The Guardian , предварительный анализ спутниковых снимков, проведенный экспертами NASA и Oregon State University, показал, что после двух мощных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 в стране могли быть разрушены или серьезно повреждены около 58 870 зданий.

Больше всего пострадал штат Ла-Гуайра, в том числе прибрежный город Каррабальеда, где спасатели до сих пор разбирают завалы в поисках выживших. По последним оценкам, стихия унесла жизни не менее 1943 человек, более 10 тысяч получили ранения, еще десятки тысяч считаются пропавшими без вести.

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Гуманитарной помощи могут потребовать до 6,8 миллионов человек. Кроме разрушений, в стране растет риск вспышек инфекционных заболеваний из-за нехватки чистой воды, перегруженных больниц и проблем с санитарией.

К спасательной операции уже присоединились десятки международных команд, однако местные жители жалуются на медленное поступление и критическую нехватку ресурсов.

Напомним, что число погибших безумно растет, под завалами до сих пор ищут людей

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