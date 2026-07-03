В Венесуэле произошло чудо: мужчину достали живым из-под завалов спустя восемь дней после сокрушительного землетрясения

Венесуэла

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В Венесуэле спасатели совершили почти невероятное — из-под завалов здания удалось спасти мужчину, который провел под обломками восемь дней после мощного двойного землетрясения, унесшего тысячи жизней.

Об этом пишет CNN .

43-летнего охранника Эрнана Альберто Гиля Флореса вытащили из подвала разрушенного торгового центра Galerías Playa Grande в прибрежном штате Ла-Гуайра. Мужчина находился под завалами от 24 июня, когда страну всколыхнули два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

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Спасательная операция длилась более 100 часов и проходила в сложнейших условиях — из-за нестабильных конструкций, сильных дождей и повторных толчков. К ней присоединились команды из нескольких стран, в том числе США, Чили, Коста-Рики, Португалии, Мексики и Сальвадора.

По словам спасателей, мужчина выжил благодаря небольшому воздушному карману, который образовался внутри его охранной кабины. Через узкие отверстия ему передавали воду и еду, пока команды постепенно разбирали бетонные конструкции.

Когда Эрнана вынесли на носилках, спасатели и очевидцы встретили это аплодисментами. Его спасение уже называют символом надежды на фоне масштабной катастрофы, которая, по последним данным, унесла более 2200 жизней.

Напомним, что число погибших безумно растет, под завалами до сих пор ищут людей

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