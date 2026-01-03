- Дата публикации
В Венесуэле требуют от США немедленных доказательств, что Мадуро и его жена живы
Венесуэла требует от Вашингтона подтверждения безопасности президента и первой леди.
Правительство Венесуэлы не располагает информацией о местонахождении президента Николаса Мадуро.
Об этом заявила вице-президент страны Делси Родригес, сообщает Clash Report
Она также требовала немедленных «доказательств жизни» Мадуро и первой леди Силии Флорес, подчеркнув необходимость подтверждения их безопасности.
«Мы требуем доказательств того, что президент Мадуро и его жена живы, и возлагаем ответственность за их безопасность на Вашингтон», — заявил генеральный прокурор Венесуэлы.
Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп сообщил, что Николас Мадуро вместе с женой был задержан и вывезен из Венесуэлы. По его словам, США успешно провели масштабную операцию в стране, выполненную вместе с американскими правоохранителями.
Позже стало известно, что США арестовали президента ВенесуэлыНиколаса Мадуро для суда на территории Америки.
В сети появлялись первые фото и видео якобы с Мадуро и его якобы обращения, но пока официальной информации нет.