В Венесуэле задержаны иностранцы по подозрению в попытке убийства президента страны

В Колумбии задержали троих американцев, двух испанцев и гражданина Чехии. Их подозревают в сговоре с целью убийства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом сообщило издание АР.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабелло утверждает, что задержанные якобы являлись частью сговора ЦРУ. Он также продемонстрировал винтовки, которые, по его словам, были конфискованы у некоторых арестованных.

Среди задержанных американский военный моряк Уилберт Джозеф Кастаньеда Гомес, которого Кабелло описал как морского котика, служившего в Афганистане, Ираке и Колумбии. Посольство Испании в Венесуэле не ответило на запросы по поводу своих граждан. Государственный департамент США подтвердил задержание одного американского военнослужащего и выразил сомнение в любой связи США с этим сговором, отметив поддержку демократического разрешения кризиса в Венесуэле.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что Рождество в стране в этом году начнется 1 октября.

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