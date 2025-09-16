В Венеции оштрафовали туристов и выгнали из города: что они натворили

Венеция / © Pixabay

Пара туристов из Великобритании была оштрафована и выселена из Венеции после того, как их застали во время купания в Гранд-канале, сообщила городская полиция.

Об этом пишет издание CNN.

Инцидент произошел возле моста Академии недалеко от площади Святого Марка. 35-летний британец и его 25-летняя подруга из Румынии зашли в воду, после чего гондольеры из киоска Rio San Vidal вызвали полицию. Правоохранители вывели нарушителей из канала.

По решению властей, каждому из туристов назначен штраф в размере €450 и запрет на пребывание в Венеции в течение 48 часов. Как уточнила полиция, это уже 1136-й случай выселения иностранных посетителей из города с начала года за «недостойное поведение».

«Спасибо гондольерам за своевременное сообщение. Венецию необходимо защищать от тех, кто ее не уважает», — заявила советник по вопросам безопасности города Элизабетта Песке.

Местные власти напомнили, что купание в каналах Венеции строго запрещено из-за интенсивного движения лодок и сомнительного состояния воды. По данным муниципалитета, только около 10 случаев нынешних выселений связаны именно с купанием в каналах.

Ранее власти города неоднократно принимали подобные меры: в частности, в июле 2024 года австралиец был оштрафован за прыжок с моста Риальто, а в 2022 году немецкий турист — за серфинг в канале.

В ответ на рост количества нарушений, связанных с массовым туризмом, Венеция ввела ряд ограничений: плату за вход для однодневных посетителей, запрет на большие туристические группы, использование громкоговорителей и другие меры для сохранения исторического центра.

