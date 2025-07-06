В Венгрии автобус с украинскими детьми попал в ДТП: пострадали 19 человек (фото)

ДТП с украинцами 6 июля

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В субботу, 6 июля, на территории Венгрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Ниредьгазе (Венгрия) в Facebook.

По официальным данным, в результате ДТП пострадали 19 человек, из них 17 — несовершеннолетние граждане Украины. По меньшей мере двое детей получили тяжелые травмы. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в местные медицинские учреждения.

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На место аварии сразу прибыли дипломаты консульского отдела посольства Украины в Венгрии. Остальным 49 пассажирам, которые не нуждались в госпитализации, обеспечили временное размещение и питание.

ДТП с украинцами 6 июля

ДТП с украинцами 6 июля

В МИД заверили, что посольство Украины в Венгрии поддерживает постоянный контакт с венгерскими компетентными органами и больницами, в которых находятся пострадавшие украинцы. Ситуация находится на особом контроле украинского дипломатического учреждения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Румынии, на северо-востоке страны, автобус с украинцами въехал в микроавтобус. В результате ДТП погибла женщина, которая находилась в микроавтобусе.