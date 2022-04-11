В Венгрии еще раз заявили о готовности платить за российский газ рублями

В Венгрии еще раз заявили о готовности платить за российский газ рублями

Глава МИД Венгрии в очередной раз подтвердил согласие страны платить за газ с РФ рублями.

Венгрия в очередной раз подтвердила свою готовность платить за поставки газа из России рублями.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, находясь на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге, заявил, что это не будет нарушением санкций против РФ, пишут "Известия".

«Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать никаких санкций, но одновременно обеспечит поставки газа в Венгрию», — сообщил он.

Накануне Путин попросил правительство дать "Газпрому" поручение по переводу контрактов с европейскими странами в рубли.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить России за поставки газа в рублях. Венгрия считает, что оплата газа РФ в рублях не нарушает санкции ЕС.

Читайте также: