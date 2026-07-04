В Венгрии хотят досрочно устранить президента: что задумал Мадяр

Петер Мадяр / © Associated Press

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Власти Венгрии инициировали глобальную реформу государственного аппарата, которая полностью изменит систему управления страной и лишит должности действующего главы государства.

О подаче соответствующего законопроекта в парламент объявил венгерский премьер-министр Петер Мадяр, передает издание Index.

Правительство подготовило 17 изменений в Конституцию после обширного опроса, в котором приняли участие десятки тысяч граждан. Этот пакет реформ состоит из 12 главных пунктов, которые должны полностью изменить старую политическую систему.

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«Мы освободим Венгрию от системы, которая десятилетиями держала государство в плену, грабила нацию и оккупировала институты республики», — подчеркнул Петер Мадяр.

Сообщается, что предложенный документ вводит строгие лимиты для законодателей: находиться в кресле депутата позволят не больше трех каденций. Существенные трансформации ждут системы правосудия. В частности, расширяются права судейского самоуправления — служителям фемиды позволят увольнять руководителей Курии и Национального судебного офиса.

Также Конституционному Суду вернут прежнюю силу, а для его судей будет введен максимальный возраст — 70 лет. Отдельно создадут специальную службу, которая будет искать и забирать незаконно присвоенные государственные деньги.

Отмечается, что реформа отменяет право Фискального совета блокировать бюджет, сокращает перечень законов, требующих принятия двух третей голосов, и распускает Парламентскую гвардию. Кроме того, ввиду позиции общества страна изменит административные названия округов, чтобы избежать признаков «современного феодализма».

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Наиболее резонансной частью поправки есть досрочное прекращение полномочий действующего президента Тамаша Шуйока. Глава правительства обвиняет его в содействии команде бывшего премьера Виктора Орбана, которая, по его словам, нивелировала верховенство права в стране.

«Восстановление Венгрии не может начаться с тем же лицом, которое осталось важнейшей государственной фигурой, способствовавшей распаду республики. Он подвел нашу страну, когда правительство Орбана оккупировало учреждения и распыляло государственное имущество», — заявил премьер-министр.

Парламент планирует проголосовать за нового главу государства уже этим летом. Он будет занимать должность до пяти лет. Этот шаг является переходным, ведь уже осенью 2026 правительство совместно с народом собирается начать написание совершенно нового текста Основного Закона.

Напомним, ранее Петер Мадяр заявил, что Венгрия не поддерживает предложение Европейского Союза о том, что украинским мужчинам призывного возраста не следует оказывать временную защиту.

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