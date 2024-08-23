В Венгрии испугались наступления ВСУ на Курщине и призвали прекратить огонь

В Будапеште заявили, что нужно прекратить огонь, потому что Украина перешла в наступление.

Глава аппарата премьер-министраВенгрии Гергей Гуяш призвал прекратить огонь, комментируя операцию ВСУ в Курской области.

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Об этом информирует Telex.

На вопрос, как Будапешт относится к происходящему на территории страны-агрессора, Гуяш сказал, что нужно остановить огонь, потому что Украина перешла в наступление.

"Украина уже не просто обороняется, а переходит в наступление. Мы хотим прекращения огня и мира", – заявил он.

Кроме того, Гуяш заявил, что Москва и Киев несут "ответственность за энергетическую безопасность Европы, особенно в связи с транспортировкой российской нефти и газа через территорию Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что Будапешт смягчил визовый режим для россиян и белорусов.

Кроме того, мы также информировали, что в Венгрии сделали неоднозначное заявление о войне в Украине.

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