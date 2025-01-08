В Венгрии косвенно пригрозили заблокировать украинское членство в ЕС — причина

Петер Сийярто высказался о вступлении в ЕС для Украины.

В Венгрии в очередной раз пожаловались на решение Киева прекратить транзит российского газа. Теперь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто косвенно пригрозил заблокировать вступление в Евросоюз для Украины.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook.

"МИД Украины достаточно агрессивно отреагировало на вчерашнюю новость о повышении цен на природный газ в результате закрытия украинского транзита газа", — написал Сиярто.

Он добавил, что в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается запретить транзит российского газа и нефти через Украину в период военного положения.

"Реальность такова, что в ЕС государства-члены коллективно и единогласно принимают решение о приеме новых членов. Другими словами, каждое государство-член должно проголосовать "за", — заявил министр.

Он отметил, что каждая страна имеет право решать, откуда и каким путем она закупает необходимые ей источники энергии, и "никто извне не имеет права голоса, не имеет права навязывать другой стране более дорогие и менее надежные источники энергии".

"Страна, заключающая соглашение об ассоциации с ЕС или даже желающая стать его членом, обязана вносить вклад в энергетическую безопасность ЕС, предоставляя транспортные маршруты. Поэтому закрытие газовых или нефтяных маршрутов является неприемлемым и противоречит ожиданиям, связанным с интеграцией в ЕС. ", – сказал Сиярто.

Тем временем в Евросоюзе могут избежать потребности в российском газе благодаря месторождению в Черном море. В ЕС решили к 2027 году полностью отказаться от газа РФ, заменить который поможет добыча из румынского месторождения.

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