В Венгрии начали транслировать украинские телеканалы, среди которых и "1+1"

Также транслируют детские и образовательные программы на украинском языке.
В кабельных сетях Венгрии начата трансляция украинских телеканалов.
Об этом в Telegram сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.
"Благодаря совместным усилиям Министерства культуры и информационной политики Украины, Посольства Украины в Венгрии и Венгерской ассоциации коммуникаций (Magyar Kommunikációs (MKSZ)) созданы условия для трансляции венгерскими вещателями с апреля 2022 г. украинских телеканалов на венгерских кабельных сетях", — говорится в сообщении.
Отмечается, что провайдер кабельного телевидения "Telecom" в Будапеште уже транслирует телеканалы "Украина 24" и "1+1", которые объединились для проведения круглосуточного новостного телемарафона Украины на информационном ресурсе иновещания Украины "UATV".
В то же время транслируют детские и образовательные программы на украинском языке, что является сверхважным с учетом того, что от начала войны Венгрия приняла 641 775 беженцев из Украины.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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