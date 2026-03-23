В Венгрии намерены расследовать государственную измену Орбана из-за звонков в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что после победы на парламентских выборах в Венгрии его правительство будет расследовать государственную измену действующего премьер-министра страны Виктора Орбана из-за допущенной утечки информации с заседаний ЕС в Россию.

Об этом сообщает Тһе Guardian.

По словам лидера венгерской избирательной гонки, правительство Орбана, похоже, сговаривается с Россией, «тем самым предавая венгерские и европейские интересы».

Реклама

«Если это подтвердится, это будет равносильно государственной измене, которая может караться пожизненным заключением. Будущее правительство „Тисы“ немедленно расследует этот вопрос», — написал он в сети Х в понедельник, 23 марта.

Партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр, лидирует в опросах за три недели до выборов в стране 12 апреля.

Европейская комиссия также призвала правительство Венгрии предоставить разъяснения относительно сообщений об утечке информации в Москву.

Пресс-секретарь комиссии Анитта Хиппер заявила, что сообщения о том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскрыл информацию с закрытых встреч ЕС своему российскому коллеге Сергею Лаврову, вызывают «большое беспокойство».

Реклама

«Доверительные отношения между государствами-членами и между ними и институтом являются основополагающими для работы ЕС, и мы ожидаем, что правительство Венгрии предоставит разъяснения», — сказала она журналистам.

Напомним, ранее издание The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших должностных лиц европейской безопасности сообщило, что в течение многих лет правительство Венгрии под руководством Виктора Орбана предоставляло Москве информацию о деликатных дискуссиях в ЕС.

В частности, министр иностранных дел Сийярто во время перерывов в заседаниях ЕС регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, чтобы предоставлять Кремлю «живые отчеты о том, что обсуждалось» и возможные решения.

Комментируя это сообщение, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Евросоюзе давно подозревали представителей Венгрии в работе на Москву.