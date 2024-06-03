"Россия не нападала на нас": в Венгрии не видят смысла ехать на Мирный саммит в Швейцарию

Вместе с тем, окончательно решение о присутствии на саммите еще не принято.

В Венгрии заявили, что не видят смысла ехать на Саммит мира в Швейцарию, поскольку там не будет представлена Россия.

Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому изданию ОНТ.

Он заявил, что окончательно решение о присутствии на саммите мира еще не принято. Сиярто заявил, что в Будапеште уважают Швейцарию и ее усилия приостановить войну, но он не видит смысла в конференции, если там не будет представлена Россия.

"Если не обе стороны войны представлены, я думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно – стремление к миру. Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом", — заявил Сийярто.

Кроме того, глава МИД Венгрии заявил, что эта война идет между Украиной и Россией, поэтому она не является "своей" для Будапешта.

Он объяснил, что в Венгрии другой подход к российской войне против Украины, поскольку в Европе многие видят опасность и чувствуют себя в состоянии войны, тогда как в Венгрии этого нет.

"Россия не нападала на нас. Мы не в состоянии войны. Украина не борется за нас. Если бы на нас напали, это была бы другая ситуация, но на нас не нападали, как и другие государства Европейского Союза. Генеральный секретарь НАТО говорил очень четко., что ни один из союзников альянса не находится под военной угрозой. Так что если мы не находимся под военной угрозой, то почему мы считаем, что это наша война?", — добавил глава венгерского МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что Орбан идет на выборы в Европарламент с пророссийскими лозунгами.

Кроме того, мы ранее информировали, что Венгрия блокирует все, что связано с военной поддержкой Украины.

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