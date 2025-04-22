В Венгрии новый выброс опасной болезни: под угрозой соседние страны

В Венгрии новый выброс ящура / © pixabay.com

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Венгрия официально подтвердила пятый случай ящура с начала марта, зафиксировав новую вспышку на молочно-товарной ферме (МТФ) мощностью 600 коров в селе Рабопардана. Эта вспышка, которая произошла 17-18 апреля 2025 года, расположена в 30 километрах к югу от предыдущего центра вдоль границы со Словакией и Австрией, что значительно расширяет географию распространения вируса.

Об этом сообщает The Bullvine, отмечая растущую угрозу для молочной промышленности Центральной Европы.

Новая вспышка в Рабопардане, поразившая от 600 до 874 голов крупного рогатого скота, свидетельствует о высокой контагиозности вируса и его способности преодолевать принятые меры контроля. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь оперативно сообщил об инциденте через социальные сети, что привело к немедленному введению карантина и подготовке к уничтожению всего поголовья на пораженной ферме.

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"Этот географический скачок кардинально меняет ситуацию, – отмечает специалист по биозащите молочной отрасли Марта Ковач. – Распространение вируса на 30 километров за пределы контролируемых зон указывает на более сложные пути передачи, чем мы предполагали сначала".

Эксперты подчеркивают, что способность вируса обходить установленные зоны сдерживания доказывает недостаточность одного только географического расстояния для защиты стада. Даже фермы, расположенные за пределами официальных зон ограничений, могут оказаться под угрозой из-за косвенных путей передачи инфекции.

Эта новая вспышка является серьезным предупреждением для производителей молока во всем мире, напоминая о том, что ящур остается одной из самых опасных экономических угроз отрасли. Заболевание приводит к резкому снижению надоев (от 0,7 до 17,4 кг в корову ежедневно), последствия которого могут быть длительными.

Экономические риски огромны. По оценкам одного из пострадавших венгерских фермеров, прямые убытки от предыдущей вспышки достигли 4,09 миллиона долларов США. Общее экономическое влияние значительно возрастает из-за торговых ограничений, потери доступа к рынкам и долгосрочных затрат на восстановление. Отраслевые аналитики призывают производителей оценить потенциальный ущерб для собственного бизнеса в случае вспышки ящура.

Напомним, кризис ящура в Венгрии начался 7 марта 2025 года с подтверждения первого случая на молочной ферме в Кишбайче, недалеко от словацкой границы. На этой ферме содержалось около 1400 голов крупного рогатого скота.