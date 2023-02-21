В Венгрии обиделись на главу МИД Словакии, который послал Орбана в направлении российского корабля

Глава парламентского комитета по иностранным делам Венгрии и соучредитель партии власти "Фидес" Жолт Немет отреагировал на заявление главы МИД Словакии Растислава Качера, пославшего венгерского премьера Виктора Орбана "нах**". Немет заявил, что, по его мнению, у словацкого дипломата "есть проблемы с психическим здоровьем".

Об этом он сказал на брифинге во вторник, 21 февраля.

"Я хорошо знаю господина Качера, ведь он был послом в Будапеште, и я несколько раз встречался с ним. Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем и посоветовал бы ему срочно посетить психиатра", — прокомментировал политик и добавил, что правительство Венгрии "однозначно отвергает заявления министра".

Из-за слов Качера посла Словакии в Будапеште вызвали для объяснений.

Дипломатические конфликты Словакии и Венгрии

Напомним, на днях между Словакией и Венгрией разразился дипломатический скандал. Глава МИД Словакии Качер заявил, что Венгрия имела бы территориальные претензии к Словакии, если бы Путин захватил Украину. Венгерская сторона была возмущена таким заявлением.

А 21 февраля министр иностранных дел Словакии Растислав Качер обматерил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за то, что он играет на руку Кремлю. Он призывает к "фальшивому миру" со страной-агрессором Россией, а также отказывается поддерживать Украину как в военном, так и финансовом планах.

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