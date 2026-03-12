Виктор Орбан / © Associated Press

В Венгрии оппозиционная политическая сила Тиса сохраняет лидерство над правящей партией Фидес премьер-министра Виктора Орбана по уровню поддержки среди избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса исследовательского центра 21 Research Centre, обнародованного агентством Reuters.

Согласно данным исследования, среди уже определившихся со своим выбором избирателей «Тиса» опережает «Фидес» на 14 процентных пунктов. Для сравнения, в январе этот разрыв составил 16 пунктов.

В то же время, по информации 21 Research Centre, правоцентристская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадяром, имеет поддержку 53% определенных избирателей. Этот показатель остался неизменным по сравнению с результатами январского опроса.

Правящую партию «Фидес» поддержали 39% респондентов, что на два процентных пункта больше, чем во время предыдущего исследования.

Ранее сообщалось, что Кремль разворачивает масштабную дезинформационную кампанию, направленную на поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Мы ранее информировали, что венгерский премьер опубликовал кадры своего якобы разговора с женой и дочерью, в которой театрально рассказывает об угрозах от украинцев.