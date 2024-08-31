В Венгрии открыли первую двуязычную школу для детей украинских беженцев

В новой школе обучение будет проводиться на украинском языке с 1 по 12 класс.

В Будапеште открыли новую школу, где школьники будут учиться как на украинском, так и на венгерском языках. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Владимира Зеленского и Виктора Орбана.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

МИД сообщил, что венгерская организация "Дом украинских традиций" подготовила новую школу и теперь отвечает за ее управление. В новой школе обучение будет проходить на украинском языке с 1 по 12 класс. Учащиеся также будут изучать венгерский и английский языки как иностранные. Финансирование школы обеспечивается из государственного бюджета Венгрии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что открытие новой школы в Будапеште является важным этапом развития украинской диаспоры. Он подчеркнул, что обеспечение доступа к образованию на родном языке является приоритетом для Президента Зеленского и частью новой политики МИД по отношению к украинцам за рубежом. Кулеба отметил, что школа поможет сохранить украинскую идентичность и адаптироваться в новой среде без потери культурных корней. Министр также поблагодарил Венгрию за поддержку.

Напомним, министерство образования и науки сообщило о планах на учебный год 2024/2025 в условиях войны. В этом году обучение в школах начнется 2 сентября 2024 и продлится до 30 июня 2025 года.

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