В Венгрии отменено чрезвычайное положение из-за войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр / © Associated Press

В Венгрии отменено чрезвычайное положение, введенное правительством Виктора Орбана из-за войны в Украине.

Об этом в четверг, 14 мая, объявил новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр.

Особый режим начался еще в 2020 году из-за пандемии COVID-19, а впоследствии правительство Виктора Орбана продолжило его из-за «угрозы войны» после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«Сегодня, после четырех лет, в Венгрии заканчивается чрезвычайное положение военного времени, а вместе с ним мы также кладем конец чрезвычайному положению, действовавшему на основе декретов, введенному правительством Орбана шесть лет назад», — написал венгерский премьер в сети Х.

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который недавно вступил в должность премьер-министра страны, в своей предвыборной риторике критиковал введение чрезвычайного положения, которое ограничивало гражданские права в Венгрии и позволяло правительству Орбана игнорировать некоторые нормы законодательства.

«Мы возвращаемся к нормальной жизни», — подытожил он.

Напомним, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадьяра с началом его работы на посту премьер-министра Венгрии. Украинский лидер предложил новому главе правительства Венгрии сотрудничество на соснові добрососедства.

Представительница венгерского правительства Анита Оран подчеркнула, что Венгрия признает территориальный суверенитет Украины и поддерживает интеграцию в ЕС, но выступает против «ускоренного вступления».

При этом Венгрия стремится к равноправным и прозрачным отношениям с Российской Федерацией, несмотря на то, что политика Кремля «создает вызовы и угрозы».

