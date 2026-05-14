В Венгрии отменено чрезвычайное положение из-за войны в Украине
Петер Мадьяр еще перед выборами критиковал введение Орбаном чрезвычайного положения, которое ограничивало гражданские права в Венгрии.
В Венгрии отменено чрезвычайное положение, введенное правительством Виктора Орбана из-за войны в Украине.
Об этом в четверг, 14 мая, объявил новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр.
Особый режим начался еще в 2020 году из-за пандемии COVID-19, а впоследствии правительство Виктора Орбана продолжило его из-за «угрозы войны» после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
«Сегодня, после четырех лет, в Венгрии заканчивается чрезвычайное положение военного времени, а вместе с ним мы также кладем конец чрезвычайному положению, действовавшему на основе декретов, введенному правительством Орбана шесть лет назад», — написал венгерский премьер в сети Х.
Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который недавно вступил в должность премьер-министра страны, в своей предвыборной риторике критиковал введение чрезвычайного положения, которое ограничивало гражданские права в Венгрии и позволяло правительству Орбана игнорировать некоторые нормы законодательства.
«Мы возвращаемся к нормальной жизни», — подытожил он.
Напомним, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадьяра с началом его работы на посту премьер-министра Венгрии. Украинский лидер предложил новому главе правительства Венгрии сотрудничество на соснові добрососедства.
Представительница венгерского правительства Анита Оран подчеркнула, что Венгрия признает территориальный суверенитет Украины и поддерживает интеграцию в ЕС, но выступает против «ускоренного вступления».
При этом Венгрия стремится к равноправным и прозрачным отношениям с Российской Федерацией, несмотря на то, что политика Кремля «создает вызовы и угрозы».
МИД Венгрии впервые вызвал посла РФ из-за обстрелов Закарпатья и угрозы этническим венграм региона.