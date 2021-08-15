В Венгрии перевернулся пассажирский автобус: есть погибшие

Неизвестно, находились в салоне иностранцы.
В венгерской столице Будапеште, утром 15 августа произошла авария с участием пассажирского автобуса.
Автобус съехал с дороги и перевернулся, сообщает RTBF.
Автобус перевозил венгров между Будапештом и озером Балатон. В результате ДТП погибли Висма пассажиров. Кроме того, 48 человек пострадали. Двое из них получили тяжелые повреждения, другие имеют легкие травмы.
Сейчас полиция выясняет все детали инцидента. В частности, почему автобус съехал с дороги. Были в салоне иностранцы, в том числе граждане Украины, пока информации нет.
Как сообщалось, в Польше автобус с детьми не разминулся с грузовиком. Авария произошла в Лодзинском воеводстве. В аварии пострадали 11 детей и двое взрослых — это водитель автобуса и его напарник. Травмы легкие — в основном ссадины, порезы и синяки. Автобусом дети возвращались домой из летнего лагеря. Водитель не справился с управлением и въехал в грузовик. Ударом разбило переднюю часть автобуса. Из-за аварии на несколько часов перекрыли автостраду.