В Венгрии перевернулся пассажирский автобус: есть погибшие

Неизвестно, находились в салоне иностранцы.

В венгерской столице Будапеште, утром 15 августа произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Автобус съехал с дороги и перевернулся, сообщает RTBF.

Автобус перевозил венгров между Будапештом и озером Балатон. В результате ДТП погибли Висма пассажиров. Кроме того, 48 человек пострадали. Двое из них получили тяжелые повреждения, другие имеют легкие травмы.

Сейчас полиция выясняет все детали инцидента. В частности, почему автобус съехал с дороги. Были в салоне иностранцы, в том числе граждане Украины, пока информации нет.

Как сообщалось, в Польше автобус с детьми не разминулся с грузовиком. Авария произошла в Лодзинском воеводстве. В аварии пострадали 11 детей и двое взрослых — это водитель автобуса и его напарник. Травмы легкие — в основном ссадины, порезы и синяки. Автобусом дети возвращались домой из летнего лагеря. Водитель не справился с управлением и въехал в грузовик. Ударом разбило переднюю часть автобуса. Из-за аварии на несколько часов перекрыли автостраду.

Новости мира: в Польше произошла авария с автобусом, который вез детей из летнего лагеря

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