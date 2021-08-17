В Венгрии погибла украинка на веломарафоне: подробности трагедии (фото)

Спортсменку насмерть сбил автомобиль.
В Венгрии во время веломарафона North Cape 4000 погибла участница из Украины 38-летняя Ольга Иванова. Несчастный случай произошел на трассе возле озера Балатон. Там украинку сбил автомобиль.
Об этом сообщается на странице сообщества "Книга памяти умерших за рубежом украинцев" в Facebook со ссылкой на венгерский портал letenyemedia.
Трагедия произошла еще 28 июля, однако данные о гибели украинки стали известны лишь 17 августа.
Авария произошла около 23:30, когда спортсменка двигалась по трассе во время проведения веломарафона, как на нее наехал встречный автомобиль. От полученных травм украинка умерла на месте происшествия.
По предварительным данным, за рулем машины находился 44-летний житель Кестхея. Он пояснил, что не заметил велосипедистку в темноте.
Напомним, в Сумах умер легендарный украинский легкоатлет Владимир Голубничий. Два месяца назад ему исполнилось 85 лет.