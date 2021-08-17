В Венгрии погибла украинка на веломарафоне: подробности трагедии (фото)

В Венгрии погибла украинка на веломарафоне: подробности трагедии (фото)

Спортсменку насмерть сбил автомобиль.

В Венгрии во время веломарафона North Cape 4000 погибла участница из Украины 38-летняя Ольга Иванова. Несчастный случай произошел на трассе возле озера Балатон. Там украинку сбил автомобиль.

Об этом сообщается на странице сообщества "Книга памяти умерших за рубежом украинцев" в Facebook со ссылкой на венгерский портал letenyemedia.

Трагедия произошла еще 28 июля, однако данные о гибели украинки стали известны лишь 17 августа.

фото/letenyemedia

Авария произошла около 23:30, когда спортсменка двигалась по трассе во время проведения веломарафона, как на нее наехал встречный автомобиль. От полученных травм украинка умерла на месте происшествия.

фото/letenyemedia

По предварительным данным, за рулем машины находился 44-летний житель Кестхея. Он пояснил, что не заметил велосипедистку в темноте.

Напомним, в Сумах умер легендарный украинский легкоатлет Владимир Голубничий. Два месяца назад ему исполнилось 85 лет.

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