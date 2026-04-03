В Венгрии появились агитплакаты на украинском языке: к чему призывают (фото)

В Венгрии обнаружили поддельные плакаты оппозиционной партии, написанные на украинском языке. / © соцмережі

В венгерском городе Дебрецен неизвестные расклеивали агитационные материалы в поддержку оппозиционной партии Тиса, текст на которых был изложен на украинском языке. Представители политсилы уже назвали эти действия провокацией и обратились в правоохранительные органы.

Об этом сообщают венгерские издания Telex и 444.

По словам экскандидата от Тисы Золтана Пастора, группу лиц на автомобилях, которые развешивали плакаты, остановила полиция. Сами задержанные называли себя «волонтёрами». На плакатах была изображена кандидат от партии в избирательном округе №2 Томпа Энике.

Все надписи были сделаны на украинском языке, однако в названии самой партии была допущена ошибка — Тиса. Золтан Пастор отметил, что фальшивые плакаты изготовлены качественно, а материал полностью идентичен тому, что использует партия для официальной агитации.

Прессслужба партии «Тиса» сообщила, что Томпа Энике подала официальную жалобу по незаконному изготовлению и размещению агитационных материалов. В заявлении говорится о нарушении личных прав и принципе добросовестного осуществления избирательных прав, а также об отсутствии на плакатах обязательных исходных данных.

