В Венгрии появились агитплакаты на украинском языке: к чему призывают (фото)
В Венгрии были обнаружены поддельные плакаты оппозиционной партии, написанные на украинском языке.
В венгерском городе Дебрецен неизвестные расклеивали агитационные материалы в поддержку оппозиционной партии Тиса, текст на которых был изложен на украинском языке. Представители политсилы уже назвали эти действия провокацией и обратились в правоохранительные органы.
Об этом сообщают венгерские издания Telex и 444.
По словам экскандидата от Тисы Золтана Пастора, группу лиц на автомобилях, которые развешивали плакаты, остановила полиция. Сами задержанные называли себя «волонтёрами». На плакатах была изображена кандидат от партии в избирательном округе №2 Томпа Энике.
Все надписи были сделаны на украинском языке, однако в названии самой партии была допущена ошибка — Тиса. Золтан Пастор отметил, что фальшивые плакаты изготовлены качественно, а материал полностью идентичен тому, что использует партия для официальной агитации.
Прессслужба партии «Тиса» сообщила, что Томпа Энике подала официальную жалобу по незаконному изготовлению и размещению агитационных материалов. В заявлении говорится о нарушении личных прав и принципе добросовестного осуществления избирательных прав, а также об отсутствии на плакатах обязательных исходных данных.
Ранее мы писали, что перед состоявшимися в Венгрии 12 апреля парламентскими выборами партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» продолжает использовать в негативном контексте образ украинского президента Владимира Зеленского.
Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети откровенно украинофобское видео, в подписи к которому лицемерно пожаловался, что украинцы якобы угрожают его семье.
Кроме этого, в Венгрии прошел многочисленный марш оппозиции, во время которого неизвестные развернули украинский флаг.