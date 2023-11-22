В Венгрии появились очереди из грузовиков после блокады украинской границы в Польше и Словакии

В среду, 22 ноября, на главном пункте пересечения границы Венгрии с Украиной образовались длинные очереди, поскольку грузовые перевозчики изменили маршруты из пунктов пропуска в Польше и Словакии из-за блокирования.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на венгерскую таможенную службу.

На пункте пропуска "Захонь-Чоп" стояли длинные очереди грузовиков, ожидавших въезда в Украину.

Налоговое и таможенное управление Венгрии сообщило, что власти наращивают усилия, чтобы пропускать увеличенный трафик через границу, но "пропускная способность моста через Тису и пункта пропуска сильно ограничивает их возможности".

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На границе Польши с Украиной очереди из грузовиков растянулись на несколько километров, поскольку польские дальнобойщики перекрыли дороги в три пункта пропуска во время акции протеста, которая длится уже вторую неделю.

В Словакии накануне, 21 ноября, тоже заблокировали главный пункт пропуска на границе с Украиной, хотя профсоюз перевозчиков страны назвал это акцией одного человека. Ранее, 16 ноября, Союз автомобильных перевозчиков Словакии провел длившуюся один час предупредительную акцию на пункте пропуска "Вышнее Немецкое — Ужгород" со словацкой стороны.

Польские дальнобойщики также предупредили, что начнут блокировать переход "Медика-Шегини" вместе с фермерами в четверг, 23 ноября.

Напомним, по состоянию на 21 ноября наблюдались очереди на трех пунктах пропуска в направлении Украины из Польши. Речь идет о трех КПП: "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". С 6 ноября польские перевозчики блокируют границу. Они требуют восстановить разрешительную систему для водителей, действовавшую до полномасштабного вторжения.

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