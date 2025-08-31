- Дата публикации
В Венгрии придумали новые причины для блокирования вступления Украины в ЕС
Министр иностранных дел Венгрии подтвердил намерение правительства его страны блокировать открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто считает, что вступление Украины в Евросоюз позволит «украинской мафии» попасть в Венгрию.
Его заявление после неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Копенгагене цитирует издание Index
По его словам «проталкивание» Украины в Евросоюз «уничтожит венгерских фермеров, продовольственную безопасность Венгрии и позволит украинской мафии попасть в Венгрию».
«Вот почему мы не позволим открыть содержательную часть переговоров о вступлении, то есть конкретные разделы переговоров», — сказал Сийярто, подтвердив намерение Венгрии блокировать открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Глава МИД Венгрии также заявил, что его страна не позволит «использовать деньги венгерского народа для вооружения и финансирования украинской армии» и не будет поддерживать предложения по санкциям, направленным против российских энергетических компаний, которые, по его словам, «являются важными для энергоснабжения Венгрии».
Напомним, ранее в Венгрии называли другие причины для блокирования вступления Украины в ЕС. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мотивировал это тем, что членство Украины в Евросоюзе может привести к полномасштабному конфликту на континенте.