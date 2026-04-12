В Венгрии рекордная явка на выборах: как отреагировал Орбан

Виктор Орбан на выборах

Реклама

На парламентских выборах в Венгрии, которые могут положить конец 16-летнему пребыванию у власти премьер-министра Виктор Орбана, зафиксирована рекордная явка избирателей.

Об этом сообщает венгерское издание Telex.

По состоянию на 13:00 явка избирателей составила 54,14 процента. На предыдущих выборах 2022 года по состоянию на этот час проголосовало лишь 40% избирателей.

Реклама

Примечательно, что активно голосуют жители столицы страны и крупных городов. То есть явка избирателей пока самая высокая там, где поддержка партии Виктора Орбана «Фидес» наименьшая.

Однако ситуация может измениться во второй половине дня, когда активнее начинают голосовать села.

Голосование продлится до 19:00, а первые результаты ожидаются вечером.

Согласно большинству опросов, фаворитом гонки является оппозиционный политик Петер Мадьяр, возглавляющий партию «Тиса».

Реклама

После голосования в Будапеште Мадьяр заявил, что в случае победы укрепит позиции страны в ЕС и НАТО и активнее будет бороться с коррупцией.

В то же время Орбан, который также уже проголосовал, заявил журналистам: «Я здесь, чтобы победить».

Действующий премьер-министр Венгрии с тревогой прокомментировал рекордную явку избирателей.

«Голосует слишком много людей. Это означает одно: если мы хотим защитить безопасность Венгрии, ни один патриот не может остаться дома! Только „Фидес“! Вперед, к победе!» — написал он в соцсетях.

Реклама

На выборах 12 апреля венгры должны избрать 199 депутатов Национальной ассамблеи — однопалатного парламента Венгрии. Его состав избирают на четыре года. Партия, получившая парламентское большинство или победившая на выборах и сформировавшая коалицию, получает возможность сформировать правительство.

Напомним, незадолго до выборов более 100 000 человек заполнили центральную площадь и прилегающие улицы венгерской столицы Будапешта во время митинга-концерта, на котором звучали призывы голосовать на выборах в парламент против партии действующего премьер-министра Виктора Орбана