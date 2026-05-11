В Венгрии таинственно исчез бывший польский чиновник, которому Орбан дал политическое убежище
Бывший польский чиновник Марчин Романовский, получивший политическое убежище в Венгрии, больше не проживает в квартире в центре Будапешта.
Бывший заместитель министра юстиции Польши Марчин Романовский, которого Варшава объявила в розыск, скрылся из арендованной квартиры в Будапеште.
Об этом сообщает PAP .
По информации агентства, Романовский больше не проживает в квартире в центре венгерской столицы напротив парламента, где проживал после выезда в Венгрию.
Где сейчас находится бывшее польское чиновник — неизвестно.
Представитель управляющей компании, заключавшей с Романовским договор аренды жилья, сообщил, что последний раз его видели в квартире 21 апреля.
По словам собеседника агентства, действующий договор аренды истекал 30 апреля.
Когда 1 мая представители компании обратились с вопросом о возможном продлении аренды, квартира уже была пустой.
Венгерские СМИ ранее сообщали, что Романовский проживал там с декабря 2024 г. после выезда из Польши и получения политического убежища в Венгрии при правительстве Виктора Орбана.
Марчин Романовский – бывший заместитель министра юстиции Польши и депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость».
В Польше его объявили в розыск по европейскому ордеру на арест в рамках расследования возможных злоупотреблений средствами Фонда справедливости.
