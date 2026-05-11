ТСН в социальных сетях

В Венгрии таинственно исчез бывший польский чиновник, которому Орбан дал политическое убежище

Бывший польский чиновник Марчин Романовский, получивший политическое убежище в Венгрии, больше не проживает в квартире в центре Будапешта.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Виктор Орбан / © Associated Press

Бывший заместитель министра юстиции Польши Марчин Романовский, которого Варшава объявила в розыск, скрылся из арендованной квартиры в Будапеште.

Об этом сообщает PAP .

По информации агентства, Романовский больше не проживает в квартире в центре венгерской столицы напротив парламента, где проживал после выезда в Венгрию.

Где сейчас находится бывшее польское чиновник — неизвестно.

Представитель управляющей компании, заключавшей с Романовским договор аренды жилья, сообщил, что последний раз его видели в квартире 21 апреля.

По словам собеседника агентства, действующий договор аренды истекал 30 апреля.

Когда 1 мая представители компании обратились с вопросом о возможном продлении аренды, квартира уже была пустой.

Венгерские СМИ ранее сообщали, что Романовский проживал там с декабря 2024 г. после выезда из Польши и получения политического убежища в Венгрии при правительстве Виктора Орбана.

Марчин Романовский – бывший заместитель министра юстиции Польши и депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость».

В Польше его объявили в розыск по европейскому ордеру на арест в рамках расследования возможных злоупотреблений средствами Фонда справедливости.

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр извинился за ошибки ушедшей власти и выставил ультиматум действующему президенту .

Мы ранее информировали, что венгерские спецслужбы выслали из страны 36-летнего третьего секретаря посольства РФ Артура Сушкова, оказавшегося кадровым офицером российской Службы внешней разведки .

