В Венгрии украинский автобус с 35 пассажирами попал в ДТП: детали и фото

В аварии два человека получили легкие травмы: украинок в возрасте 20-ти и 15-ти лет доставили в больницу.

В воскресенье, 31 декабря, вблизи города Ньиредьгаза на северо-востоке Венгрии автобус с украинскими номерами влетел в кювет.

Об этом пишут венгерские СМИ.

В автобусе в Австрию ехало 35 украинцев. Транспортное средство снесло с проезжей части, после чего автобус пробил ограждение, а затем опрокинулся на бок в кювет.

В аварии два человека получили легкие травмы: украинок в возрасте 20-ти и 15-ти лет доставили в больницу для дальнейшего обследования. Остальные пассажиры продолжили путешествие другим автобусом.