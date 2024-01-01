В Венгрии украинский автобус с 35 пассажирами попал в ДТП: детали и фото

В аварии два человека получили легкие травмы: украинок в возрасте 20-ти и 15-ти лет доставили в больницу.
В воскресенье, 31 декабря, вблизи города Ньиредьгаза на северо-востоке Венгрии автобус с украинскими номерами влетел в кювет.
Об этом пишут венгерские СМИ.
В автобусе в Австрию ехало 35 украинцев. Транспортное средство снесло с проезжей части, после чего автобус пробил ограждение, а затем опрокинулся на бок в кювет.
В аварии два человека получили легкие травмы: украинок в возрасте 20-ти и 15-ти лет доставили в больницу для дальнейшего обследования. Остальные пассажиры продолжили путешествие другим автобусом.
Ранее сообщалось, что в Польше в ДТП погибли трое мужчин из Украины.
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