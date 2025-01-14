В Венгрии в ДТП погибла мать и ее 3-летняя дочь из Закарпатья

В семье остались муж и старшая 12-летняя дочь.
В Венгрии в ДТП погибли 27-летняя жительница Закарпатья и ее 3-летняя дочь.
Об этом пишет "Мукачево.net" со ссылкой на венгерские СМИ.
В результате полученных травм 27-летняя Диана и ее маленькая дочь Лилен погибли на месте. Женщина утром вела дочь в детский сад. Они не дошли буквально 100 метров до ворот садика, как их сбил автомобиль.
Отмечается, семья переехала в Венгрию из села Вары в Береговском районе Закарпатья. Остались мужчина и старшая 12-летняя дочь.
Венгерская семья из Закарпатья жила в общежитии для рабочих. В СМИ не уточняется, являются ли семья гражданами Украины, или, возможно, получили или имели ранее венгерский паспорт.
Как сообщается, это не первая трагедия в этом селе. В начале октября 2022 года 8-летняя девочка, также из семьи беженцев из Украины, играла с друзьями в прятки и решила спрятаться в цистерне во дворе корчмы. Когда родители девочки заметили исчезновение ребенка, то начали его искать и позже вызвали полицию. Правоохранители ее нашли, ребенок уже был мертвым.
Ранее сообщалось, что в Варшаве на переходе поляк сбил насмерть 14-летнего украинца.
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