В Венгрии вспыхнул скандал из-за флага Украины
В Венгрии прошел многочисленный марш оппозиции во время которого неизвестные развернули украинский флаг.
В Венгрии во время оппозиционного марша развернули флаг Украины. Лидер оппозиции Петер Мадьяр назвал это «провокацией».
Об этом он написал в Facebook.
Марш оппозиции прошел в столице Венгрии — Будапеште. По данным его организаторов, на мероприятие пришло около полумиллиона человек. Группа молодых людей принесла на акцию украинский флаг и развернула его. На это оппозиционеры уже отреагировали, назвав «провокацией».
«Партия власти буквально организовала фальшивую провокацию с флагом с участием молодых людей, которые связаны с ней. Интересно, может ли эта подлая власть опуститься еще ниже?» — заявил Петер Мадяр.
Медиа пишут, что протестующие якобы пытались вырвать флаг у молодых людей, однако те быстро покинули акцию.
Венгерские провластные политики уже успели заявить, что на акции оппозиции развернули флаг «страны, которая блокирует поставки российской нефти в Венгрию».
Выборы в Венгрии: что известно об антиукраинской истерии
В Венгрии 12 апреля пройдут парламентские выборы. Партия Орбана впервые за много лет может потерять власть.
Из-за этого в Венгрии усилилась антиукраинская истерия. Партия Орбана вывесила по городам плакаты с антиукраинскими лозунгами.
Также у Орбана обвинили Украину в прекращении работы нефтепровода «Дружба», по которому РФ поставляет нефть в Венгрию. Хотя именно Россия обстреляла этот энергетический объект.
На днях Виктор Орбан опубликовал в соцсети откровенно украинофобское видео, в подписи к которому лицемерно пожаловался, что украинцы якобы угрожают его семье.
Также Орбан обвинил в войне России против Украины именно украинцев.