В Венгрии вспыхнул скандал из-за флага Украины

Украинский флаг в Венгрии / © скриншот с видео

В Венгрии во время оппозиционного марша развернули флаг Украины. Лидер оппозиции Петер Мадьяр назвал это «провокацией».

Об этом он написал в Facebook.

Марш оппозиции прошел в столице Венгрии — Будапеште. По данным его организаторов, на мероприятие пришло около полумиллиона человек. Группа молодых людей принесла на акцию украинский флаг и развернула его. На это оппозиционеры уже отреагировали, назвав «провокацией».

«Партия власти буквально организовала фальшивую провокацию с флагом с участием молодых людей, которые связаны с ней. Интересно, может ли эта подлая власть опуститься еще ниже?» — заявил Петер Мадяр.

Медиа пишут, что протестующие якобы пытались вырвать флаг у молодых людей, однако те быстро покинули акцию.

Венгерские провластные политики уже успели заявить, что на акции оппозиции развернули флаг «страны, которая блокирует поставки российской нефти в Венгрию».

Выборы в Венгрии: что известно об антиукраинской истерии

В Венгрии 12 апреля пройдут парламентские выборы. Партия Орбана впервые за много лет может потерять власть.

Из-за этого в Венгрии усилилась антиукраинская истерия. Партия Орбана вывесила по городам плакаты с антиукраинскими лозунгами.

Также у Орбана обвинили Украину в прекращении работы нефтепровода «Дружба», по которому РФ поставляет нефть в Венгрию. Хотя именно Россия обстреляла этот энергетический объект.

На днях Виктор Орбан опубликовал в соцсети откровенно украинофобское видео, в подписи к которому лицемерно пожаловался, что украинцы якобы угрожают его семье.

Также Орбан обвинил в войне России против Украины именно украинцев.