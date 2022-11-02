В Венгрии за год почти на треть увеличилось количество российских дипломатов

В Венгрии за последний год количество российских дипломатов выросло почти на треть.

Об этом сообщает RTL со ссылкой на данные венгерских журналистов.

Венгрия остается единственной страной Европейского союза, которая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину не применила дипломатические санкции в отношении страны агрессора.

Журналисты пишут, что большинство стран Евросоюза сократили состав российских дипломатов, в то время как в Венгрии наоборот, численность российских диппредставительств выросла на 30% за год. К концу ноября 2021 года в Венгрии работали 46 российских дипломатов, а уже к концу октября 2022 года их количество увеличилось до 62.

Венгерские журналисты для сравнения привели Лондон, где количество российских дипломатов сократилось до 35, в Варшаве работает всего 20, а в Братиславе – 15.

Бывший офицер военной разведки Йожеф Кис Бенедек заявил, что примерно 70% работающих в Венгрии российских дипломатов могут быть связаны с одной из российских спецслужб.

"Венгерское правительство демонстративно воздерживается от любых жестов, которые могли бы оттолкнуть Россию, и тот факт, что мы не посылаем российских дипломатов, также вписывается в эту тенденцию", – говорится в материале венгерских журналистов.

В МВД Венгрии заявили, что определять количество дипломатов для работы в той или иной стране является "суверенным правом страны, которая их направляет".

Напомним, ранее сообщалось, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан посетовал, что его страна экономически страдает из-за введенных санкций против страны-террористки России.

Кроме того, мы ранее информировали, что мэр Будапешта заявил, что правительство Виктора Орбана ставит страну на сторону проигравших и вредит экономике Венгрии.

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