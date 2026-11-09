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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Венгрии задержали брата Виктора Орбана: что известно

Арона Орбана задержали по подозрению в деле торговли людьми.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Арон Орбан

Арон Орбан / © Укрінформ

В Венгрии был задержан брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — Арон по делу о торговле людьми.

Об этом сообщает Daily News Hungary.

О задержании Арона Орбана по подозрению в торговле людьми в соцсети X сообщил действующий глава венгерского правительства Петер Мадяр.

Кроме того, Мадяр добавил, что Виктор Орбан подтвердил, что следственные органы заключили под стражу его младшего брата, Арона Орбана.

«Экс-премьер-министр, как всегда, сразу стал указывать пальцем на других и, как тот „храбрый“ уличный боец, которым он себя называет, мгновенно представил себя жертвой. „Что посеешь, то и пожнешь“, — отметил венгерский премьер.

Арон Орбан

Арон Орбан

В то же время, появилась реакция бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на задержание своего брата.

«Сегодня правительство должно дать объяснение Комитету по национальной безопасности относительно шпионского скандала. Это сведение счетов является отвлекающим маневром. Происходящее в Венгрии это не привлечение к ответственности, а сведение счетов. Каждый раз, когда правительство оказывается в неудобном положении, вмешивается ÁVH (Управление государственной безопасности). Цель этой грязной игры — устранить политических оппонентов и установить однопартийную систему. Целью я, а мой брат — только пешка», — написал Виктор Орбан в соцсетях.

Отмечается, что имя Арона Орбана ранее фигурировало в расследовании по поводу вероятных злоупотреблений, связанных с выдачей разрешений на проживание иностранным гражданам на основании трудоустройства. Местное издание Telex сообщало, что связанные с ним бизнес-структуры, возможно, способствовали приезду граждан Вьетнама в Венгрию.

Компания Арона Орбана Multi Shoot Zrt., по имеющейся информации, регистрировала вьетнамских заявителей на двухдневный курс по оказанию первой помощи в Университете Печа; это могло помочь получить шенгенские визы.

В материале также указывается, что Арон Орбан обращался к правительственному уполномоченному с просьбой ускорить рассмотрение заявок на выдачу виз.

Ранее мы писали о том, что младший брат экс-премьер-министра Венгрии Виктор Орбан — Арон — накануне выборов пытался организовать перехват нового украинского груза с деньгами в Австрии. Получив предложение о перехвате, местный бизнесмен сдал планы Арона Орбана австрийским спецслужбам.

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