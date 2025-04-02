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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
293
Время на прочтение
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В Венгрии зафиксировали новую вспышку опасной болезни: что известно

Венгрия вводит карантин после второй вспышки на ферме недалеко от Австрии.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Вторая вспышка ящура в Венгрии

Новая вспышка ящура в Венгрии: / © Pexels

В Венгрии зафиксирована вторая вспышка ящура на ферме в районе Дьёр-Мошон-Шопрон, где содержатся более 3 тысяч молочных коров.

Об этом сообщило издание AgroTimes.

Очаг инфекции расположен вблизи границы с Австрией, из-за чего 10-километровая ограничительная зона частично охватила и соседнюю страну.

Первые симптомы заболевания выявили 25 марта, а лабораторные исследования подтвердили вирус ящура. Для борьбы с распространением инфекции:

  • экстренно вакцинируют поголовье;

  • планируют выборочную выбраковку больного скота;

  • введение ограничений на 72 часа по перемещению животных, уязвимых к вирусу ящура. Выпас скота полностью запрещен, а транспортировка разрешается только для отправки на убой в пределах специализированных мест и исключительно для животных, завезенных из зон вне карантинной территории.

Ветеринарные службы проверили 415 венгерских ферм – все тесты отрицательные. Однако продолжается расследование, в частности, среди хозяйств, контактировавших с инфицированной фермой.

После первой вспышки ящура в Венгрии Украина уже ограничила импорт грузов.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике заметили незваного хищника.

Дата публикации
Количество просмотров
293
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