В Венгрии зафиксировали новую вспышку опасной болезни: что известно

Новая вспышка ящура в Венгрии: / © Pexels

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В Венгрии зафиксирована вторая вспышка ящура на ферме в районе Дьёр-Мошон-Шопрон, где содержатся более 3 тысяч молочных коров.

Об этом сообщило издание AgroTimes.

Очаг инфекции расположен вблизи границы с Австрией, из-за чего 10-километровая ограничительная зона частично охватила и соседнюю страну.

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Первые симптомы заболевания выявили 25 марта, а лабораторные исследования подтвердили вирус ящура. Для борьбы с распространением инфекции:

экстренно вакцинируют поголовье;

планируют выборочную выбраковку больного скота;

введение ограничений на 72 часа по перемещению животных, уязвимых к вирусу ящура. Выпас скота полностью запрещен, а транспортировка разрешается только для отправки на убой в пределах специализированных мест и исключительно для животных, завезенных из зон вне карантинной территории.

Ветеринарные службы проверили 415 венгерских ферм – все тесты отрицательные. Однако продолжается расследование, в частности, среди хозяйств, контактировавших с инфицированной фермой.

После первой вспышки ящура в Венгрии Украина уже ограничила импорт грузов.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике заметили незваного хищника.