В Венгрии заявили, что ее народ "заплатил слишком высокую цену за войну в Украине"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского относительно позиции Венгрии как члена НАТО.

Об этом говорилось в сообщении Сийярто на странице в соцсети.

По мнению министра, президент Украины не имеет права оценивать поведение Венгрии как государства-члена НАТО.

"К счастью, он не решает этого. Венгерский народ уже заплатил чрезвычайно высокую цену за эту войну. В этой войне уже погибли многие венгры — представители закарпатской венгерской общины", — написал министр.

В преддверии Владимир Зеленский заявил, что в Венгрии просматривается политическая запутанность политических элит страны. Поскольку неадекватно, что страна НАТО называет дружественной страну-агрессору Россию.

"Если это заявление означает: "Я с уважением благодарю венгров за то, что они приняли и опекают более миллиона беженцев из Украины, и я с уважением благодарю их за непрерывную отправку помощи!", то добро пожаловать и можете на нас рассчитывать в будущем", – написал Петер Сийярто.

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