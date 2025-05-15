В Венгрии заявили, что сбили украинский дрон: реакция Минобороны страны

Украинский беспилотник. Фото иллюстративное

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В венгерских СМИ появилась информация о сбитии украинского разведывательного дрона в районе города Токай.

Об этом пишет венгерское издание Telex.

В СМИ утверждают, что вооруженные силы Венгрии сбили беспилотник, обнаруженный радаром в Токае в венгерском воздушном пространстве. По данным издания, инцидент произошел на прошлой неделе, но тогда о нем не сообщалось. Как утверждается, несколько дронов пролетели над границей, но по меньшей мере один был уничтожен венгерскими военными.

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«Наблюдение беспилотника в Токае — один из самых конкретных моментов противостояния (между Киевом и Будапештом — Ред.), который можно интерпретировать с военной точки зрения. По информации венгерских служб, украинская сторона также могла планировать диверсионные операции, для которых людей готовят в Закарпатье», — пугают венгров в другом издании Mandiner.

Заявление Минобороны Венгрии

Министерство обороны Венгрии опровергло информацию о том, что венгерские истребители якобы сбили украинский беспилотник на северо-востоке страны. В ведомстве заявив, что самолеты Gripen были подняты по учебной тревоге, а затем сопровождали отклонившийся от маршрута планер.

Венгерские города Токй и Ниредьгаза на карте

«Несмотря на слухи, Gripen были замечены в воздухе возле Ньиредьхазы (город на северо-востоке Венгрии, вблизи границы с Украиной, — ред.) не из-за беспилотников. Силы обороны Венгрии подняли в воздух два истребителя JAS-39 Gripen в рамках обучающей тревоги, которая в воздухе превратилась в боевую. Планер Ventus 2A вылетел из Ньиредьгазы по маршруту, но из-за погодных условий его отнесло близко к румынской границе, а затем он развернулся назад в сторону Ньиредьхазы», — говорится в заявлении Минобороны.

Венгерские истребители Gripen. Фото Минобороны Венгрии

Раньше мы писали, действительно ли Венгрия стягивает войска и готовится к нападению на Закарпатье.

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