В Венгрии заявили, что война России против Украины будет "длится 4 года": в другой стране ЕС отреагировали

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "по данным Евросоюза война России против Украины продлится еще четыре года". Его коллега из Словакии Мирослав Влаховский отреагировал, подчеркнув, что об этом ни на одном заседании ЕС речь не шла.

Об этом Мирослав Влаховский написал в Twitter.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач разместил в Twitter видео, на котором Сийярто сетует, что ЕС активно поддерживает Украину и заявляет, что война России по данным ЕС продлится еще 4 года.

"ЕС считает, что война в Украине продлится еще четыре года. Сколько человек погибнет за эти четыре года? Сколько венгров погибнет за четыре года? И сколько еще разрушений будет создано за четыре года", — цинично пожаловался глава венгерского МИД.

На это министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский ответил, что никаких обсуждений о сроках войны России против Украины на заседании Евросоюза речь не шла. Он напомнил Венгрии, что война может закончиться даже сегодня, если Россия выведет своих оккупантов из Украины.

"ЕС состоит из 27 стран. Я не помню никаких дебатов, когда мы говорили, что война продлится 4 года. Война может прекратиться завтра. ЕС не является проблемой, Россия является проблемой", — написал он.

Резонансные заявления властей Венгрии

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого также называют другом Путина, любит делать антиукраинские заявления и распространять нарративы, выгодные Кремлю.

Так недавно он повторил слова Путина о том, что "война будет продолжаться до последнего украинца". Он заявил, что "Украина уже давно практически потеряла свой суверенитет и что у Киева закончились средства для ведения войны". В том, что Россия массово убивает украинцев, Орбан обвинил Запад.

Также глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуяш заявил, что "никаких значительных результатов" контрнаступление ВСУ Украине не принесло, а позиция Будапешта о переговорах обоснована.

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