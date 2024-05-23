В вертолете президента Ирана мог находиться влиятельный россиянин: что об этом известно

В Сети появилась информация о том, что в вертолете мог находиться россиянин по фамилии Кучерев.

На борту вертолета, в который разбился президент Ирана Ибрагим Раиси, мог также находиться влиятельный куратор по сотрудничеству с Россией.

Об этом "24 каналу" рассказал советник главы Офиса президента России Михаил Подоляк.

"Куратор военно-технического сотрудничества с Россией, оператор ядерных программ России и Ирана. Это очевидно. Но давайте дождемся официальных данных о том, что это было. То есть, с чем связана катастрофа", — отметил Подоляк.

В то же время в Сети появилась информация о том, что в вертолете мог находиться россиянин по фамилии Кучерев. после крушения в кабинете у Путина собралось все военно-политическое руководство РФ.

Подоляк со своей стороны добавил, что о сотрудничестве РФ и Ирана уже давно всем известно. Раиси выстроил тесное сотрудничество с Путиным в военной отрасли.

Напомним, что кафиры "разгоняют" соцсетями фейк о двойнике президента Владимире Зеленском, который якобы был замечен в Иране после падения вертолета Раиси.

Читайте также: