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"В виде порошка через нос": Путин ревакцинировался от коронавируса двойной вакциной

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"В виде порошка через нос": Путин ревакцинировался от коронавируса двойной вакциной

Associated Press

По словам российского президента, никаких особых ощущений после этого не последовало.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ревакцинировался от коронавируса двойной вакциной, вторую дозу которой принял в виде порошка из-за носа.

Об этом он рассказал на совещании с членами российского правительства.

"Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем (замглавы центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов) он же сам, кстати, мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно этот порошок. Это просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил вдохнуть глубоко на счет три", — отметил он.

Российский президент добавил, что никаких особых ощущений после этого не последовало.

"Пятнадцать минут я потом посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было. Просто ничего", — отметил Путин.

Напомним:

Путин сообщал, что впервые вакцинировался 23 марта. Процедура была не публичной и сначала Путин не уточнял, каким препаратом вакцинировался. Впоследствии сказал, что вакцинировался российским "Спутником V".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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