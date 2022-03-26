В Вильнюсе пассажирам транзитных российских поездов показывают реалии войны в Украине: фотовыставка на перроне

В Вильнюсе пассажирам транзитных российских поездов показывают реалии войны в Украине: фотовыставка на перроне

Фотографии разместили на высоте окон поездов, чтобы пассажиры смогли рассмотреть снимки и прочесть надписи.

В пятницу, 25 марта, на перроне железнодорожного вокзала в Вильнюсе открылась специальная фотовыставка для пассажиров поездов из России в Калининград, проезжающих через Литву транзитом без остановок. На ограждении возле путей разместили плакаты с фотографиями трагических последствий российского вторжения в Украину.

Об этом сообщили на сайте соорганизатора выставки — Литовского клуба фотокорреспондентов.

Эта выставка призвана донести до россиян информацию о войне, которую ведет Кремль в Украине. Всего было отобрано 24 снимка, среди которых кадры из Киева и Мариуполя украинских фотографов Евгения Малолетки и Максима Дондюка.

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"Мы подобрали изображения, эмоционально передающие ту жестокую реальность, с которой сталкивается народ Украины", — отметил Йонас Стаселис, президент Литовского клуба фотокорреспондентов.

Соорганизатором выставки стала Литовская железная дорога. Российские транзитные поезда проходят через Вильнюс ежедневно, около ста раз в месяц. Это поезд Москва-Калининград, а также поезда в Калининград из Санкт-Петербурга и Адлера.

Фотографии разместили на высоте окон поездов, чтобы пассажиры смогли рассмотреть снимки и прочесть надписи. Чтобы им было лучше видно, каждый российский поезд на время будут останавливать на вокзале.

Кроме того, при прибытии российских поездов из громкоговорителя звучит сообщение на русском языке: “Уважаемые пассажиры! Сегодня Путин убивает мирных жителей Украины. Вы согласны с этим?”, а на табло высвечивается надпись "Слава Украине".

Напомним, правительство Латвии намерено запретить вход кораблей России в свои порты. Как сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, такое решение могут принять также Литва и Эстония.

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