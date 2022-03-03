В Вильнюсе улицу, где расположено посольство России, назовут "улицей Героев Украины"

В Вильнюсе улицу, где расположено посольство России, назовут "улицей Героев Украины"

Посольство России будет единственным адресом на улице Украинских Героев.

В Вильнюсе улицу, где расположено посольство России, назовут "улицей Героев Украины".

Об этом в своем Фейсбуке сообщил мэр города Ремигиус Шимашюс.

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"Мы договорились, что пока безымянная улица, ведущая в посольство РФ, будет названа улицей Украинских Героев", — написал мэр Вильнюса.

Он отметил, что формальности будут решены в ближайшее время в порядке, установленном законом.

"Отныне каждому работнику посольства РФ придется чествовать украинских героев. А все, кто будет писать письма посольству, будут вспоминать о жертвах российской агрессии", — написал Шимашюс.

Мэр латвийской столицы подчеркнул, что российское посольство будет единственным адресом на улице Украинских Героев.